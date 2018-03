Spagna: scontri manifestanti-polizia dopo fermo di Puigdemont

Scontri tra manifestanti e polizia a Barcellona dopo le proteste per ilfermo di Carles Puigdemont. L'ex presidente catalano, figura chiave dell'onda indipendentista, è stato bloccato questa mattina dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera tra Danimarca e Germania, diretto in Belgio dove risiede. Il leader è stato formalmente incriminato per presunta ribellione. Il tribunale supremo spagnolo ha riattivato l'euro richiesta di arresto ed estradizione. Rischia fino a 30 anni di carcere.