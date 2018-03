La pornostar: “Sono stata con Donald Trump nel 2006”

In un'intervista in tv racconta la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Al programma della CBS "60 minutes" la donna ha dichiarato di essere stata con una sola volta con il tycoon, nel 2006.



Nel 2016 Daniels aveva firmato un accordo di riservatezza in cambio di 130 mila dollari. La donna afferma inoltre di aver subito minacce nel 2011 da un uomo non identificato che la sollecitava a lasciar stare Trump e a dimenticare quanto accaduto. In presenza della figlia le avrebbe detto: "È una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma".



Alla domanda sul perchè abbia deciso di parlare solo adesso Daniels risponde "Perché è molto importante per me potermi difendere. Avrei anche potuto non dire niente, ma non mi va di essere vista come una bugiarda o che lo faccio per soldi.".



Nessun commento al momento dalla Casa Bianca: il presidente Trump è rientrato in serata a Washington dal weekend a Mar-a-Lago mentre la first lady Melania è rimasta in Florida, dove resterà per il resto della settimana, in coincidenza con un periodo di vacanza di primavera negli Usa.