Il sammarinese Tombari nel team premiato con un Google Faculty Research Awards

Il sammarinese Federico Tombari nel team premiato da Google con un Google Faculty Research Awards per un progetto sulla visione computerizzata 3D e l'apprendimento per la tecnologia assistiva. “Non vedo l'ora di dar vita alla nostra idea di un dispositivo mobile di assistenza per gli ipovedenti” scrive Tombari sulla sua pagina Facebook.

Il premio annuale di Google è rivolto a progetti legati all'informatica e alla tecnologia e le borse di studio emesse oltre a coprire le tasse scolastiche, permette a studenti e professori di lavorare direttamente con ricercatori e ingegneri di Google.

1033 le proposte ricevute quest'anno, provenienti da 46 paesi e oltre 360 università: 152 i progetti che saranno alla fine finanziati, tra i quali appunto quello che coinvolge Tombari.

Le aree tematiche che hanno ricevuto il maggior sostegno quest'anno sono state l'interazione con il computer umano, l'apprendimento automatico, la percezione della macchina e i sistemi.