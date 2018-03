Buon compleanno SanPa: cena stellata e di beneficenza

Grande festa per il quarantesimo anniversario della Comunità di San Patrignano con una cena di beneficenza e chef stellati. Raccolti circa 20mila euro

Una cena per festeggiare i 40 anni di vita di San Patrignano.

Una cena evento di raccolta fondi.

Una cena stellata.

La comunità, da sempre impegnata contro il fenomeno della droga, celebra la sua lunga storia di recupero sociale affianco alla sua famiglia allargata.

E lo fa con chef stellati: dall'ambasciatrice della mozzarella di bufala campana Dop, Rosanna Marziale al pastry chef tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria, Roberto Rinaldini. Al loro fianco i ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione del menù, interpretando la parola chiave "intreccio" con un rimando al valore delle relazioni tra persone, alla base della vita in comunità.

Non una scelta casuale, perchè una parte importante delle attività di recupero prevede proprio una formazione professionale nel settore della ristorazione.

“Questi giovani sono qui perché vogliono vincere una battaglia – ha osservato Rinaldini – e vogliono rinascere ed è per me un onore partecipare al compleanno della Comunità”.

Più di 250 i partecipanti e circa 20mila euro la somma raccolta grazie all’iniziativa che verrà impiegata a copertura dei costi per i pasti settimanali di una parte dei 1300 ragazzi ospiti della Comunità.

Per celebrare questi primi 40 anni, non una sola cena, ma Sanpa triplica con tre charity dinner: "Gusta, ama, dona” è il titolo della mini rassegna aperta al pubblico per continuare a condividere il senso di appartenenza.

Il secondo appuntamento è previsto per il 16 maggio con la partecipazione degli chef Cristiano Tomei e Alessandro Borghese.