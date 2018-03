Tre nuove rotte Ryanair su Rimini

È stata annunciata da Ryanair la programmazione estiva con 3 nuove rotte in partenza dall'aeroporto di Rimini

È atterrato ieri mattina il primo volo in arrivo da Varsavia: puntuale e con 118 passeggeri.

Londra invece protagonista della giornata di oggi.

È iniziata così la stagione estiva Ryanair per l'aeroporto della Riviera con cinque voli a settimana, due per Londra e Varsavia e uno per Kaunas, operativi fino a Ottobre; mentre sulla stagione invernale ci sono ancora diversi un punti interrogativi.

“Vedere tornare Ryanair, scendere i passeggeri dal volo di Londra, sapere che arriverà il volo da Kaunas è per noi una grande soddisfazione - ha detto la Presidente Airiminum Laura Fincato, che sottolinea l'importanza dello sviluppo dell'aeroporto anche per gli interessi del territorio. “Oggi una parte di questo sviluppo lo stiamo già segnando – continua la Fincato – ed è nostra intenzione crescere con Ryanair”.

L’obiettivo dichiarato è di raggiungere il tetto di quarantamila passeggeri nei mesi che vanno da oggi a fine ottobre e per celebrare l’inizio della programmazione estiva, Ryanair fino a venerdì ha messo in vendita posti a partire da appena 15 euro per viaggiare tra aprile e maggio sulle nuove rotte.

Scandinavia e Germania rientrano nelle future ambizione di Ryanair, ma Airiminum ha già espresso particolare interesse per l'inserimento di voli anche in Ucraina. Tutto dipende da come andrà l’esperimento cominciato in questi giorni. Anche perché, come ha spiegato John Alborante, manager di Ryanair per l'Italia è una società che non ama rimetterci.

“La vera sfida ad oggi – spiega l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci - è rafforzare il network per rispondere alle esigenze di tutti quei romagnoli che si ritrovavano costretti ad andare a Bologna, che non poteva essere la risposta alle esigenze di mobilità aerea della Romagna, ma fino ad oggi l'unica possibile”.



Nel video l'intervista al Marketing Manager di Ryanair per l'Italia John Alborante e alla Presidente Airiminum Laura Fincato.



Silvia Sacchi