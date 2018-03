In migliaia per l'ultimo addio a Fabrizio Frizzi. "Era un ospite gradito ogni sera in casa"

A Roma, in Piazza del Popolo, i funerali del popolare presentatore e showman Rai

In migliaia a Piazza del Popolo, a Roma, per l'ultimo addio a Fabrizio Frizzi, scomparso a soli 60 anni.



Composta e totalmente silenziosa la folla assiepata attorno alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, per dare un ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, popolare conduttore televisivo il cui viso sorridente accoglieva dolce chi man mano arrivava, dal megaschermo all'ingresso della chiesa, allestito per permettere a tutti di assistere al rito funebre. Personaggi dello spettacolo, dirigenti Rai dove ha lavorato tutta la vita, e tante persone comuni, che lo chiamavano semplicemente “Fabrizio”, come parlassero di una persona cara, un parente.

Il feretro è arrivato silenzioso come chi lo ha accolto, con un lungo, commovente applauso, interrotto solo da qualcuno che ha voluto chiamarlo l'ultima volta.

Mancherà a tutti, Fabrizio, si dicevano le persone che gli hanno reso omaggio in questi giorni, mancheranno il garbo e la gentilezza con cui ogni sera entrava nelle case degli italiani, da amico di famiglia.



Francesca Biliotti



Nel video le voci dei presenti in piazza per i funerali