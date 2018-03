Centri estivi: ci sono ancora posti

Ci sono ancora posti disponibili in tutti i plessi dei Centri Estivi attivati, incluso il Summer Camp. Lo fa sapere la Segreteria di Stato per l'istruzione. Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è fissato a venerdì 6 aprile. L'ufficio preposto alla presentazione delle domande, che si trova alla Scuola Elementare di Città, resterà aperto domani dalle 8:30 alle 14, per poi riaprire martedì 3 aprile per l'intera giornata. Dal 4 al 6 aprile invece l’ufficio resterà aperto solo la mattina.