Disabilità: la Commissione CSD ONU rilancia la propria azione

Dalla Commissione CSD ONU un bilancio sulle celebrazioni per il decimo anno della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, per riflettere su come tradurre le tante sollecitazioni raccolte in questi giorni in azione concreta. Aperte dal monito della rappresentante ONU, Maria Soledad Cisternas Reyes che, ospite a San Marino, ha esortato a “lavorare insieme per partecipare e contare di più nell'affermazione dei diritti contenuti nella Convenzione”. Sta a noi – sollecita la Commissione – diventare portatori di questi valori, sta alle associazioni e ai cittadini attivare la partecipazione per dare voce alle persone con disabilità e le loro famiglie; sta alle istituzioni dare risposte tempestive e coerenti con le dichiarazioni pubbliche rese. La CSD ONU esplicita poi i prossimi passi: il lavoro alla nuova legge sull'inclusione lavorativa; l'applicazione del decreto su Prevenzione, salute e riabilitazione nella disabilità; l'attuazione degli impegni fissati nel Piano Triennale.