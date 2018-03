Paolo Mieli ai sammarinesi: “Fate conoscere la vostra storia”

La libertà al centro dell'orazione per l'insediamento dei nuovi Capitani Reggenti



Paolo Mieli, oratore ufficiale della cerimonia d'insediamento della nuova Reggenza, racconta e si racconta in un'intervista sulle colonne del Resto del Carlino. Il giornalista e divulgatore storico il cui discorso - anticipa - verterà sulla parola “libertà”, non nasconde l'emozione ma – spiega - “sento intorno a me un grande affetto; San Marino sa essere familiare”.



Il suo rapporto con il Titano parte casualmente con un incontro col Direttore Generale di San Marino Rtv, Carlo Romeo: “Mi ha coinvolto e sedotto. Italiani di Carta, che conduco con Valentina Antonioli, è un mio fiore all'occhiello”. Parole d'elogio anche per l'Emittente di Stato definita una tv modello, perché “con pochi soldi riescono a fare un prodotto eccellente”.



Sollecitato dalla giornalista Colasanto, Mieli dispensa anche un consiglio ai sammarinesi: “Investite di più per far conoscere la vostra storia e la vostra cultura. Da fuori si ha una conoscenza troppo frammentaria”.



Sabato 31 marzo, alle 18, il Grand Hotel di San Marino ospiterà la presentazione del nuovo libro di Paolo Mieli, “Il caos italiano”, in un dialogo col direttore Romeo.