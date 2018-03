Sole e caldo a Pasqua: si attendono 12 milioni di turisti

Dopo il Burian arriva Hannibal che promette una Pasqua all'insegna del sole e del caldo su quasi tutta l'Italia. Lo affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, precisando che le temperature subiranno un sensibile rialzo, specie tra l'Emilia Romagna e il Centro-Sud, con valori al di sopra delle medie stagionali.

Contenti, quindi, i 12 milioni di turisti tra italiani e stranieri. Tra viaggi, pernottamenti, pasti, acquisti di prodotti tipici e souvenir, ingressi a pagamento, il turismo pasquale movimenterà complessivamente una cifra che si aggira intorno ai 3 miliardi. Soddisfatti anche gli Albergatori di Rimini: "A differenza della scorsa settimana ci sono state moltissime richieste - ha detto la Presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis - anche se la Pasqua è bassa, molti albergatori sono completamente pieni".

Niente confronti però con il 2017, ricordano la Cna e la stessa Rinaldis, in quanto l'anno scorso la Pasqua cadde a ridosso del 25 aprile e del 1 maggio, con il conseguente maxi-ponte.

Inoltre – spiega la Rinaldis - ancora al Nord c'è la neve e la montagna italiana è una valida concorrente per queste feste".

Intenso, infatti, il traffico previsto da oggi a martedì lungo l'Autostrada del Brennero. A22 prevede "bollino rosso" domani in direzione sud e sabato in direzione nord.