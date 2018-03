La Stampa Estera in Italia elegge dopo quasi 20 anni una donna presidente

Esma Çakır è la corrispondente della Turchia e socia dell'Associazione dal 2009

L'Associazione della Stampa Estera di Roma ha rinnovato il consiglio direttivo e la presidente, dopo quasi 20 anni, torna ad essere una donna.



Nuovo consiglio direttivo per la Stampa Estera, che si rinnova ogni anno grazie al voto dei soci, oltre 350 al momento, che si esprimono su presidente, segretario e consiglieri semplici, scelti fra i corrispondenti di tutto il mondo. Dopo quasi 20 anni, la carica di presidente torna nelle mani di una donna: Esma Çakır, corrispondente turca dell'agenzia DHA, socia dal 2009.

Subentra a Philip Willan, nazionalità inglese, che le ha consegnato simbolicamente la campanella. In base allo statuto dell'associazione, i colleghi di nazionalità italiana non possono essere né presidenti né segretari.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Esma Çakır presidente Associazione Stampa Estera