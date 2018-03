Caso Skripal, espulsi 150 diplomatici occidentali. Trump: "Espulsioni ingiustificate"

Non c'è alcuna giustificazione per la decisione della Russia di espellere diplomatici americani ed europei: questa la risposta dell'amministrazione Trump alla cacciata di 150 occidentali da parte del Cremlino, che ha anche chiuso l'ambasciata Usa a San Pietroburgo. Migliorano intanto le condizioni di Yulia Skripal, la figlia 33enne dell'ex spia russa Serghei avvelenata in Uk