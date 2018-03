Francia: l'Ipa San Marino ricorda il gendarme eroe

L'IPA San Marino ha inviato ai colleghi d'Oltralpe, una lettera di cordoglio per la scomparsa del collega, Colonnello Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che - scrive - "ha deciso di scambiare la propria vita ed incolumità, con quella di una donna, inerme".

"L'eroico atto compiuto, il suo grande cuore dimostrato, rimarrà nella memoria di noi tutti. Sarà per noi d'ispirazione, al proseguo della lotta contro questi atti infami di terrorismo, e soprattutto nella difesa dei più deboli e di tutti i cittadini che desiderano vivere in un mondo basato sulla pace".