Pasqua 2018: gli auguri del Vescovo Mons. Andrea Turazzi

«Non è qui» sono le parole scritte in prossimità del Santo Sepolcro a Gerusalemme, le stesse che riprende il Vescovo Monsignor Andrea Turazzi nel messaggio che ha indirizzato ai sammarinesi in occasione della Santa Pasqua.

"Dove cercare il Risorto? - si domanda il Vescovo – vi auguro lo possiate trovare nel silenzio della preghiera, magari nelle situazioni più impensate. Pregare è custodire grandi desideri, fare spazio al mistero e cercare il suo volto: non solo preghiera di domanda, ma preghiera di ascolto – continua - Auguro di trovare Gesù accanto a chi soffre, a chi è solo, a chi non ce la fa".

E proprio il Vescovo sarà presente questa sera alla Via Crucis di Fiorentino. Partenza alle 21.15 dalle Case Popolari e sarà costituita dalle canoniche 14 tappe, in cui saranno coinvolti bambini anziani e famiglie.

"Una via Crucis rappresentata e simbolica" ha detto il Capitano di Castello Daniela Giannoni, presente per la prima volta in rappresentanza dalle istituzioni.