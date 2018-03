Rinchiuse in una cassetta della frutta: le cagnoline Bella e Bimba trovano una nuova casa

Storia a lieto fine quella di Bella e Bimba- due cagnoline ritrovate a Rimini nel settembre 2016, abbandonate e rinchiuse in una cassetta di legno usata per il trasporto della frutta - che finalmente hanno trovato una nuova casa. I cuccioli erano stati ritrovati stipati in un contenitore da qualcuno che aveva addirittura inchiodato l'apertura per evitare la fuga delle bestiole. Debilitate e piene di pulci e zecche ma non in pericolo di vita, Bella e Bimba erano state sequestrate e affidate alle cure del canile di Rimini "Stefano Cerni" che le ha seguite con appositi percorsi di riabilitazione.