Il Comitato Sammarinese di Bioetica al Summit internazionale di Dakar

Il Comitato Sammarinese di Bioetica ha partecipato al 12esimo Summit che ha riunito i Comitati nazionali di bioetica di oltre 70 paesi e il gotha dei bioeticisti di tutto il mondo. E' la prima volta, fa sapere la Segreteria agli esteri, che San Marino partecipa in veste di relatore e lo ha fatto su invito specifico del Comitato Organizzatore, interessato a conoscere gli aspetti trattati nel documento di “Bioetica delle catastrofi” elaborato dallo stesso Comitato Nazionale e adottato nel luglio scorso; documento che si pone all'avanguardia nella trattazione del tema delle catastrofi naturali e umane dal punto di vista bioetico. Presentato dalla Vicepresidente del Comitato Luisa Borgia, il testo sammarinese ha riscosso l'interesse dei partecipanti, che attendono ora la pubblicazione in lingua inglese come spunto per ulteriori approfondimenti. L’importanza della presenza Sammarinese al Summit Mondiale è stata sottolineata dall’indirizzo di saluto inviato dal Segretario di Stato agli affari esteri. “Questo riconoscimento -scrive Nicola Renzi - è per la Repubblica e per il Comitato di Bioetica un grande onore e una grande opportunità. Il documento che San Marino presenta oggi - ha aggiunto - attira l'attenzione sulla consapevolezza che, di fronte alle sempre più frequenti catastrofi naturali e provocate dall'uomo, sono necessarie ulteriori strategie politiche, economiche e scientifiche”. La partecipazione al Summit ha confermato San Marino nel novero dei Paesi protagonisti della discussione bioetica internazionale.