Malala: premio Nobel visita sua città natale in Pakistan

La premio Nobel pachistana Malala Yousafzai è scoppiata oggi in lacrime dopo aver varcato la soglia della sua vecchia casa di Mingora, nella Valle dello Swat, dove viveva da bambina prima che i talebani la ferissero nel 2012 per la sua attività a favore dell'emancipazione delle bambine. Un giornalista ha riferito all'ANSA che il trasferimento da Islamabad è avvenuto a bordo di un elicottero militare. Il programma della giornata prevede la visita della sua scuola e l'incontro con le ex compagne di scuola e con i suoi parenti. La tappa di Mingora è stata fortemente voluta dalla giovane pachistana che nel 2012 frequentava là una scuola femminile e di tanto in tanto pubblicava sotto pseudonimo le sue impressioni sulle difficoltà di istruzione delle bambine in Pakistan nella pagina web della Bbc in lingua urdu.