Paganello Beach Ultimate: frisbee sotto la pioggia

Non ha spaventato agli atleti delle qualificazioni della 28esima edizione del Paganello, il torneo internazionale di Beach Ultimate. Ormai un evento irrinunciabile della Pasqua di Rimini. Lunedì le finali.

Prende il nome dal pesce comune che vive nelle acque dell'adriatico, ma il Paganello è il primo torneo internazionale di beach ultimate, ovvero il frisbee da spiaggia, che ogni anno torna in coincidenza del weekend pasquale nel lungomare di Rimini.

Nato 28 anni fa ormai è diventato un appuntamento fisso ed importantissimo per gli appassionati di questo sport, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Le gare di frisbee vengono divise in 3 divisioni: Mixed, Junior Under 20 e Under 15.

Ma oltre alle gare tra squadre ci sono moltissime esibizioni di freestyle tra atleti internazionali che si sfidano in singolo, a coppie o in formazioni da tre, coinvolgendo anche il pubblico chiamato a esprimere un giudizio.

Gran finale lunedì con le gare dalle 14 e la cerimonia di chiusura alle 18.

E non sarà il maltempo a fermarli, come infatti è accaduto questa mattina: anche sotto la pioggia, hanno continuato a sfidarsi in campo.

Lealtà la parola chiave della specialità, che fa respirare un clima di grande correttezza sportiva che non guasta mai.



Nel video l'intervista agli organizzatori Matteo Mambelli ed Eugenio Festa.



Silvia Sacchi