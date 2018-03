Paolo Mieli: in udienza, dalla Reggenza, l'Oratore ufficiale della cerimonia del I Aprile

L'orazione sarà incentrata sul valore della Libertà. Al termine dell'udienza la presentazione dell'ultimo libro di Mieli: "Il caos italiano"

Ha riconosciuto di essere emozionato e commosso, Paolo Mieli, di fronte alla Reggenza. Nel presentarlo ai Capi di Stato, il Segretario Nicola Renzi ha ricordato la carriera prestigiosa – e ricca di incarichi di rilievo e responsabilità – dell'Oratore ufficiale della cerimonia del I aprile. “Il suo impareggiabile e raffinato stile giornalistico – ha aggiunto – ha rappresentato in questi anni un valore aggiunto dell'offerta dell'Emittente di Stato”. Mieli, dal canto suo, ha posto l'accento sul proprio legame con San Marino, fattosi via via più intenso con il passare degli anni. “Uno scrigno prezioso a tutela di valori quali la democrazia e la libertà”: così ha definito la Repubblica. E il tema centrale, dell'orazione di domani, sarà proprio la libertà. “Ogni suo contributo – ha sottolineato la Reggenza - rappresenta un'occasione preziosa per meglio comprendere questi nostri tempi”. Ricordata allora la testimonianza dei grandi protagonisti della storia del giornalismo italiano, che proprio Paolo Mieli - grazie alla collaborazione con la San Marino RTV - aiuta a conoscere ed apprezzare. Al termine dell'udienza il Segretario di Stato Renzi ha insignito Mieli dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Successivamente, al Grand Hotel, la presentazione - in un dialogo con il Direttore della San Marino RTV - de “Il caos italiano”: il nuovo libro del celebre giornalista e saggista. Un titolo profetico, alla luce dell'attuale situazione politica oltrenconfine. "Siamo molto contenti - ha dichiarato il DG dell'Emittente di Stato di San Marino, Carlo Romeo - che RTV abbia fatto da ponte per fare arrivare Paolo Mieli qui sul Titano. E' una presenza importante, che aiuta a comprendere il Mondo in cui anche San Marino vive"