Radio Tutti colpisce ancora con nuovi ospiti

I ragazzi di “Radio tutti” continuano con il loro fortunato format che quest'anno presenta alcune novità.

Ha due anni di vita ed è un progetto radiofonico unico nel suo genere. È Radio Tutti e fare radio con i ragazzi è un vero spasso. Parola della conduttrice Anna Gaspari e del regista Paolino Zanetti.

Quest'anno è entrato a far parte del gruppo anche Irol. “Il clima che si respira – dice il rapper – durante le puntate è molto allegro e positivo per noi, ma sopratutto per i nostri ragazzi”.

Luigi, Eleonora, Federico, Elia, Stefania e Sara sono in onda come provetti speaker. I ragazzi vengono coinvolti in quanto ideatori delle domande nelle interviste agli ospiti. Ma non solo perché collaborano anche alla stesura delle scalette musicali e dei testi.

Puntate, quelle di quest'anno, in onda sempre l'ultimo giorno del mese e caratterizzate da importanti ospiti del mondo culturale e musicale, come Lo Strego, che ha partecipato alla puntata di febbraio o Filippo Graziani, che è intervenuto nella puntata di questa mattina.

Il cantante e chitarrista, figlio di Ivan Graziani, ha raccontato i suoi viaggi, concerti, canzoni e il suo rapporto con il territorio.