Rimini: apre la passerella al Ponte di Tiberio

A Rimini apre la passerella sospesa che da' un nuovo panorama sul ponte di Tiberio e che fa parte del progetto di riqualificazione del bacino. La nuova passerella che corre lungo il lato delle mura sulla sponda destra nel lato del centro storico, e' in acciaio zincato e ha il piano in doghe di legno di larice montate. La passerella sospesa, ricorda infine il Comune, e' solo il primo dei quattro interventi in cui e' stato progettato il Tiberio 4, a cui gia' nella prossima settimana fara' seguito l'apertura alla circolazione della via Bastioni settentrionali.