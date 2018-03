Spazio: occhi degli scienziati su Tiangong 1, possibilità "remota" di frammenti in Italia

E' ormai questione di ore: la stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta per entrare in atmosfera viaggiando a una velocità di 28mila chilometri orari, come spiegano gli esperti che la stanno costantemente monitorando. Ma ancora non si sa dove potrebbe cadere. L'arrivo è comunque previsto per Pasqua, intorno alle 4,50 del mattino.



La possibilità che uno o più frammenti cadano sul suolo italiano è "remota", ricordano le autorità: si parla di una probabilità dello 0,02%. Sono almeno 15 le agenzie spaziali che in tutto il mondo stanno osservando i movimenti del satellite. Al momento, l'assetto della stazione non sarebbe turbato da tempeste geomagnetiche o turbolenze.



Le informazioni che hanno permesso si ricostruire l'assetto di Tiangong 1 sono state ottenute in gran parte grazie a telescopi ottici in Italia centrale. Un'occasione, quindi, per gli scienziati, per studiare il modo in cui questi oggetti cadono ed essere sempre più precisi nelle previsioni future.



mt