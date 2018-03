Da tutta Italia: la vacanza pasquale ha sapore di mare riminese

Tanti i turisti attesi in Riviera. Vediamo la situazione a Rimini

Completamente pieni. Molti albergatori di Rimini hanno annunciato il sold out. Non ha frenato la crisi, la pasqua bassa e le previsioni meteo incerte della vigilia per i tanti turisti provenienti da tutta Italia che hanno deciso di concedersi una vacanza nella città rivierasca.

Una spesa stimata di 1,3 miliardi quella degli italiani per imbandire le tavole di domani. Un mezzodì pasquale per riminesi e turisti trascorso sia in casa che al ristorante.

Un meteo che per domani promette una giornata di sole e caldo.

Ma a salutare i turisti nel Sabato Santo, anche la pioggia.

Sole o pioggia, una Pasqua che farà contenti i più piccoli tra specialità tipiche del periodo e il consueto tripudio di dolci: il carrello degli italiani conta 33 milioni di uova di pasqua e 27 di colombe. Per una pasqua dolce e in famiglia.



Nel video le interviste ai turisti e ai riminesi.



Silvia Sacchi