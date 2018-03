Venerdì santo: partecipata la Via Crucis di Fiorentino

Il Castello di Fiorentino ha rievocato la passione di Gesù, in quella che il Capitano Daniele Giannoni ha definito "Una via Crucis rappresentata e simbolica". La commossa rappresentazione è partita dalle Case Popolari seguendo le canoniche 14 tappe animante dalla comunità che ha coinvolto bambini anziani e famiglie. Si è conclusa alla Chiesa con la funzione religiosa officiata dal Vescovo Andrea Turazzi

Stasera in Vaticano, intanto. papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'addormentata coscienza dell'umanità". Appello poi del pontefice affinché la Chiesa continui a essere da modello "nonostante i tentativi di screditarla".