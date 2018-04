Pasqua: nel messaggio di Papa Francesco la pace nelle terre martoriate dalla guerra

E' stato un messaggio di pace a tutto campo quello di Papa Francesco nel giorno della Pasqua in Vaticano. Il pontefice ha esortato l'intera umanità, soprattutto chi detiene il potere, a risolvere i conflitti in corso nelle diverse parti del mondo.



A cominciare dall'”amata e martoriata Siria - ha detto il Papa – la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine”. Papa Bergoglio ha invocato la riconciliazione per la Terra Santa, dove anche in questi giorni avvengono “conflitti aperti che non risparmiano gli inermi”, per lo Yemen e per tutto il Medioriente. “Il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano sulle divisioni e sulla violenza”.



Nel suo messaggio urbi et orbi, il pontefice ha fatto riferimento alla penisola coreana e ai colloqui diplomatici in corso . “Coloro che hanno responsabilità dirette agiscano con saggezza e discernimento”, ha affermato. Nel suo discorso, anche passaggi dedicati ad Africa, Ucraina, Venezuela e un ricordo dedicato a chi soffre la fame, alle vittime della schiavitù, ai profughi e ai rifugiati “respinti – ha detto - dalla cultura dello scarto”. “La risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo”: queste le sue parole.



