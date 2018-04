Fatti di Rovereta: dalla ricerca di Luca Zonzini nuove rivelazioni

Il direttore della rivista Super parla del primo risultato di una ricerca sull'argomento.

Dopo più di 60 anni la questione resta aperta, nella storia sammarinese. Sono i "Fatti di Rovereta" avvenuti in quel 1957 che cambiò il Paese. In quell'epoca, da settembre a ottobre, tensioni locali e attenzioni internazionali. E un nuovo Governo che lasciò Rovereta per salire sul Titano e insediarsi a Palazzo Pubblico.



Nonostante i decenni passati, il dibattito sull'argomento continua e c'è chi prosegue nello studio, come Luca Zonzini, direttore di Super, che con l'ultimo numero della rivista propone delle rivelazioni sul caso. Pagine di giornali datati, ricerche negli archivi statunitensi e immagini, fino ad arrivare ad un'intervista che ha come protagonista un funzionario dei servizi segreti statunitensi che seguì la vicenda.



Dallo studio, secondo Zonzini, arriva la conferma delle pressioni esterne. Nel percorso di studio sono state passate in esame le foto, anche quelle in cui si vedono armi. Ci sono poi dei files ancora da declassificare e materiale da analizzare, spiega il direttore di Super. L'indagine, quindi, va avanti.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Luca Zonzini che parla, nel dettaglio, della sua ricerca