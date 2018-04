Pasquetta di sole a San Marino: soddisfatti i commercianti

Sul Titano turisti in centro già dal mattino. In Italia 11 milioni i cittadini che hanno scelto la gita fuori porta.

Se il giorno di Pasqua è stato godibile dal lato del meteo, pur con qualche incertezza tra sole e nuvole, la Pasquetta in Repubblica è iniziata con un cielo libero e gruppi di turisti in cammino verso il centro storico. Da decenni il lunedì dell'Angelo è il giorno dedicato alla cosiddetta “gita fuori porta”: aria fresca, relax e passeggiate con familiari e amici.



In Città buona l'affluenza, con la soddisfazione dei commercianti. “Il tempo clemente ci sta aiutando”, afferma Andreina Bartolini dell'Usc. Oggi va meglio rispetto a ieri, anche se, prosegue Bartolini, i turisti hanno apprezzato la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti come evento che non capita di vedere tutti i giorni.



Secondo i commercianti, le previsioni meteo hanno il loro peso, con visitatori incerti fino all'ultimo se salire o meno sul Titano. “Sono stati due giorni positivi – ha detto la presidente Usc – e speriamo nell'inizio di un bel periodo di sole”.



In Italia, in base a stime Coldiretti/Ixè, sono circa 11 milioni i cittadini che hanno deciso di trascorrere fuori casa la Pasquetta, con spostamenti brevi, tra picnic, pranzi in agriturismo e momenti in mezzo alla natura. Anche Rimini si gode le giornate di sole, soprattutto nel segno dello sport, con l'ormai tradizionale torneo di frisbee da spiaggia.



Ma il tempo buono dovrebbe durare poco perché, in base alle previsioni, tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione raggiungerà le regioni centrosettentrionali della penisola. Migliorerà solo nel prossimo fine settimana. Il rientro dal lungo weekend pasquale ha creato disagi in autostrada, con code e traffico intenso a intermittenza su tutta la rete.



Mauro Torresi