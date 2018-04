Sudafrica: addio a Winnie, ex moglie di Nelson Mandela

Winnie Madikizela Mandela, l'ex moglie del presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela, è morta a 81 anni. Aveva sposato Mandela nel 1958, condusse una strenua lotta contro l'apartheid mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla sua storica liberazione nel 1990. Anche lei fu detenuta e messa al bando, e coronò la carriera nel movimento antisegregazionista assumendo la guida della sezione femminile dell'African National Congress (Anc). Negli anni la sua reputazione venne macchiata da scandali politici e legali. Condannata a 5 anni di carcere duro, la pena fu ridotta a 3 e mezzo con la condizionale.