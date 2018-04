Autismo: San Marino si è tinto di blu

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, celebrata ieri, San Marino si è tinto di blu rispondendo prontamente alla campagna di sensibilizzazione ideata dall’organizzazione Autism Speaks, attraverso l'illuminazione di Palazzo Pubblico – come potete veder in queste immagini -, ma anche del ponte al confine di Dogana e di varie rotatorie grazie al contributo dell’Associazione BattiCinque che si è costituita nel 2014 proprio per sostenere e difendere i diritti dei bambini con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo. Il Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi auspica che con l'accesso al sostegno tutti i bambini con autismo possano affrontare le tappe fondamentali della loro vita, “godendo di pari opportunità – osserva Santi - per sviluppare l'autodeterminazione e l'autonomia necessarie per avere un impatto ancora più forte e positivo sul nostro futuro comune”.