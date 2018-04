Incontro a Rimini tra Andrea Gnassi e l'Ambasciatore Cerboni

ll sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto questa mattina l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di San Marino, Guido Cerboni. Durante l'incontro il primo cittadino riminese ha sottolineato l'opportunità, “di poter strutturare incontri trilaterali tra Governo Italiano, della Repubblica di San Marino e territorio riminese. Diversi i temi -come la viabilità, i trasporti, il turismo, la salvaguardia ambientale, la cultura- che legano l’Italia, e Rimini, alla Repubblica di San Marino. Argomenti fondamentali per le rispettive comunità - è stato ribadito- in un’area territorialmente omogenea.

"Nell’ambito delle relazioni esistenti, e di un rapporto che è convenienza comune consolidare, credo che il ‘gioco di squadra’- ha concluso Gnassi- rechi vantaggi per il territorio nel suo complesso”.