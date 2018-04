Migranti: Israele sospende intesa Onu su ricollocamenti, Trump impone quote espulsioni

Israele annuncia e poi sospende un "accordo storico" con l'Onu per ricollocare nei prossimi 5 anni 16.250 migranti in occidente, anche in Italia. Ma la Farnesina smentisce e l'ufficio di Netanyahu frena sulle parole del premier: era solo un esempio.

Sullo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia, Parigi ribadisce che non c'è stata alcuna violazione.

Il presidente americano Trump impone intanto ai giudici quote di espulsioni dei migranti clandestini: almeno 700 rimpatri l'anno.