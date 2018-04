Torna il nuovo "vecchio" Piermatteo Carattoni con il singolo 'Lasciali riposare'

È uscito il nuovo singolo del cantautore Piermatteo Carattoni

Il brano si intitola "Lasciali riposare", ma con Piermatteo Carattoni ci si riposa poco.

Cantautore e produttore artistico sammarinese.

Ha esordito nel 2010 e dopo anni di musica live insieme a diversi gruppi, solo ora decide di riprendere in mano la sua carriera artistica da solista. E lo fa con un brano di ri-esordio, così lo definisce Carattoni, appena uscito.

Sonorità fuori dagli schemi con l'arrangiamento per solo quartetto d'archi.

Dal sapore revival perchè il videoclip contiene estratti delle sue passate produzioni.

Carattoni osserva la propria storia con più consapevolezza e voglia di continuare a scriverla, invitando a non lasciarsi travolgere dai rimpianti.

In contemporanea arriva anche la notizia dell'uscita prevista per venerdì prossimo del singolo "Tu no" di Fabrizio Casetta. Dal songwriting al videoclip. "Scrivere una canzone per altri non è facile – spiega Carattoni – la vera vittoria è riuscire a intercettare la sensibilità dell'interprete e dargli l'illusione che l'abbia scritta lui stesso".

Il desiderio di ritornare alle sue origini di cantautore porta Piermatteo a sognare "Kalypolis" la nuova web serie musicale che vedrà la luce prima dell'estate e si protrarrà per tutto l'anno.



Nel video l'intervista al cantautore Piermatteo Carattoni



Silvia Sacchi