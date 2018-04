Turismo: a San Marino primo bilancio positivo, in funivia oltre 16mila passaggi

Bilancio positivo per il turismo nel lungo weekend di Pasqua, a partire da San Marino. I visitatori hanno scelto le vie del centro storico per passeggiate, momenti di relax a tavola e acquisti. “Ieri è stata una giornata eccezionale”, è il primo commento del segretario di Stato al Turismo, Augusto Michelotti, che fa riferimento ai parcheggi pieni e all'affollamento in Città.



Da sabato a lunedì in funivia si sono registrati oltre 16.300 passaggi, in linea con lo scorso anno. “San Marino è sempre attrattivo”, prosegue Michelotti. Che parla della scelta di non aver organizzato eventi per i giorni pasquali. L'avvenimento principale, spiega, era la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti attrattiva anche per i turisti.



Anche i commercianti sono rimasti soddisfatti dall'afflusso di persone. Ma nei giorni scorsi, l'Usot aveva parlato di buoni risultati nei ristoranti, ma non negli hotel per la notte tra 1 e 2 aprile.



Albergatori gratificati, invece, a Rimini. La presidente di Federalberghi, Patrizia Rinaldis, parla di una Rimini piena, di strade congestionate e di presenze negli hotel che, per una notte, sono arrivate al tutto esaurito. Ora ci si prepara ai prossimi weekend e feste, anche se, spiega Rinaldis, si tende a prenotare all'ultimo minuto guardando al meteo.



mt