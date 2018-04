Il Velvet diventerà un birrificio artigianale

Lo storico locale di Rimini sarebbe in procinto di trasformarsi in una fabbrica di birra con pub annesso.



A dichiararlo è il giovane imprenditore riminese Manuel Celli, figlio del produttore di spillatori per bevande Goffredo Celli.



"Abbiamo intenzione di aprire un pub dove poter gustare i nostri prodotti e organizzare eventi" dichiara l'imprenditore a Il Resto del Carlino, aggiungendo che "il Velvet resta nella memoria di tutti i riminesi. Anch’io sono andato tante volte a ballare lì, e mi piacerebbe fare in modo che in quel luogo continui a essere frequentato dai riminesi".



Stando a Celli rimarranno ancora diverse tracce del "vecchio" Velvet. L'investimento previsto è di diversi milioni di euro nell'attività.

Si prevede l'apertura nel 2019.



mg