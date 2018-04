Un guasto tecnico manda in tilt il traffico aereo europeo

Un problema tecnico a Eurocontrol ha mandato in tilt il traffico aereo in tutta Europa, con ritardi per circa il 50% dei voli. Lo ha riferito la stessa agenzia. Il problema riguarda l'Enhanced Tactical Flow Management System, che si prende cura dei voli europei. Immediatamente avviate le 'procedure di emergenza' che hanno ridotto la capacità della rete continentale e provocato disagi a 'circa la metà dei 29.500 voli programmati oggi'. Eurocontrol si è scusata ma ha ribadito che 'la sicurezza è la priorità, assicurando che la rete tornerà alla normalità 'nelle prossime ore'. Enac: in Italia quasi tutto regolare.