Nuove prospettive sul Ponte Tiberio: inaugurata la passerella pedonale sospesa

Inaugurata la nuova passerella pedonale in Borgo San Giacomo a Rimini. "Un intervento che – dice il sindaco di Gnassi - ci ricongiunge con la nostra memoria e identitità e ci serve per guardare al futuro".

Una nuova prospettiva da cui poter ammirare il Ponte Tiberio.

Aperta qualche giorno fa la nuova passerella sospesa.

La struttura in acciaio col piano di calpestio in legno di larice rientra nel progetto "Tiberio 4 - Porto Antico" con cui si vuole realizzare percorsi in sicurezza e privi di barriere architettoniche per valorizzare le risorse storico-culturali della città e per riqualificare l’intera area.

Il nuovo camminamento corre lungo il lato delle mura in sponda destra lato centro storico; mentre sulla sponda sinistra proseguono i lavori per la realizzazione dei sostegni delle rampe di discesa da piazza Pirinela sulle banchine. Prevista anche una passerella galleggiante di collegamento pedonale e con bici a mano tra le due banchine.

"Questo camminamento non è un’opera a se stante ma è parte di un’idea di città – ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi – è un patrimonio di bellezza che va offerto alla gente, alla città, perché crea comunità e poi anche al turista – continua Gnassi - in un percorso che va da Rimini Caput Viarium, al Fulgor, Piazza Malatesta e Castel Sismondo, fino al Teatro Galli che riapriremo presto e che darà altre certezze sulle prospettive della città".

Intanto questa mattina è stata riaperta alla circolazione delle auto via Bastioni Settentrionali, il tratto, dal Ponte di tiberio fino a via Cavalieri, chiuso nei mesi scorsi per consentire i lavori.



Silvia Sacchi