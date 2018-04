Parte la nuova campagna di Save the Children. Infanzia negata a un bambino su quattro

Salvare i bambini significa salvare i valori universali dei più piccoli garantendo protezione, educazione e opportunità. È questo che Save the Children racconta nella sua nuova campagna, realizzata da Lateral, sulla tutela dei minori. La missione dell’organizzazione internazionale, che dal 1919 lotta per salvare la vita dei più piccoli e garantire loro un futuro, emerge nella nuova campagna quasi come una preghiera laica: salvare a ogni costo l’infanzia, restituirla ai 700 milioni di bambini ai quali è negata.

“Attraverso gli interventi di protezione, la creazione di opportunità educative, la realizzazione di spazi, Save the Children si batte per veder riconosciuto il diritto dei bambini ad amare e essere amati, a sentirsi al sicuro, a imparare e a giocare" ha commentato Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children. L'obbiettivo è quello di restituire un’infanzia a quei 263 milioni di giovani che non vanno a scuola, ai 168 milioni coinvolti nel lavoro minorile o ai 28 milioni in fuga da guerre e persecuzioni.