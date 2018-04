L'Unione Sammarinese dei Lavoratori compie 10 anni e celebra la ricorrenza con il suo terzo congresso



Una ricorrenza che viene celebrata dall'Unione Sammarinese dei Lavoratori con il terzo Congresso, in calendario il 13 e 14 aprile prossimi. In preparazione dell'assise congressuale strategie e proposte che parlano di innovazione nelle relazioni

Un sindacato che non si ferma sulla posizione del rifiuto, della protesta, ma che si è mostrato aperto e attivo nel corso dei suoi primi 10 anni. È così che si propone l'USL in occasione dell'annuncio del terzo congresso.

In preparazione dell'assise congressuale strategie e proposte che parlano di innovazione nelle relazioni industriali e di sperimentazione di nuove strade.

Saranno due giornate, il 13 e il 14 aprile al Grand Hotel San Marino, in cui si parlerà del Congresso Confederale e saranno presenti le Federazioni del Pubblico Impiego, del Servizio e Commercio e dell'Industria e Artigianato.

Tra i temi del dibattito l’attualità: spending review, banche, lavoro, tasse e le linee di indirizzo di una politica organizzativa per un progetto a lungo termine che dovrà vedere il sindacato evolversi in sintonia con la società civile.

Un congresso che si propone di andare contro il generalismo specificando a chiare lettere cosa si va a fare e in che tempi lo si va a realizzare: dall'assistenza contrattuale e previdenziale allo sportello frontalieri e consumatori per una migliore tutela sindacale.



Nel video l'intervista al Segretario Generale USL Francesco Biordi



Silvia Sacchi