5 aprile 1994: muore suicida Kurt Cobain, cantante dei Nirvana

Kurt Cobain, l'angelo biondo dei Nirvana, si suicidò sparandosi un colpo di fucile il 5 aprile del 1994, aveva solo 27 anni ma già la sua musica, le sue canzoni, i suoi versi avevano conquistato il mondo, un'intera generazione di giovani refrattari al conformismo che in lui e in tutto quanto lui produceva trovavano identificazione e conforto. Per tutti quelli che scelsero la sua voce come colonna sonora, i dischi dei Nirvana fotografano un momento fulminante, drammatico, irripetibile; un messaggio che, partito da Seattle, è andato ben oltre la grunge generation. L'influenza di 'Nevermind', l'album caposaldo del grunge del 1991, è andata ben oltre i trenta milioni di copie vendute fino al '92.