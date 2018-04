Eurovision: parte la promozione per San Marino

Parte la promozione eurovisiva per Jessika e Jenifer, ormai note ai più come JJ e parte da Londra e dal suo Eurovision party, affollato ormai da 24 delegazioni e relativi cantanti. Stamattina il soundcheck per le artiste rappresentanti San Marino e oggi pomeriggio l'incontro con la stampa: media locali, tra cui la BBC, e quelli dedicati alla manifestazione. Stasera il concerto dalle 18 e 30 in avanti.