Facebook: rubati i dati di 87 milioni di utenti. Oltre 214mila in Italia

Sono stati utilizzati i dati di 87 milioni di utenti Facebook a scopri elettorali, contrariamente ai 50 milioni annunciati in precedenza. È una delle comunicazioni fatte da Mike Schroepfer, chief technology officer di del social network. I dati erano stati rubati da Cambridge Analytica, la società usata anche da Trump per la sua campagna elettorale.



L'ad Mark Zuckerberg, testimonierà l'11 aprile davanti alla commissione per il commercio e l'energia della Camera degli Stati Uniti. In seguito lo attenderà la stessa commissione del Senato. Zuckerberg ha ammesso le sue responsabilità, commentando la vicenda come "un errore enorme”.



In Italia sarebbero stati coinvolti 214.134 utenti secondo le ultime stime. Schroepfer ha annunciato una serie di restrizioni del social media per proteggere meglio i dati personali dei propri utenti.



mg