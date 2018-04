Screening cardiovascolare, parte il giro d'Italia per la prevenzione

Fino a novembre Jumbo Truck in viaggio grazie alla Banca del cuore che ha ideato la Bancomheart

Parte venerdì 6 aprile, il truck tour della Banca del cuore 2018 in tutta Italia per lo screening cardiovascolare, le cui malattie rappresentano il 44% di tutte le morti.



Un grande giro d'Italia per la prevenzione. Fino a novembre 33 città vedranno l'arrivo di un Jumbo Truck che rimarrà 3 giorni per eseguire lo screening cardiologico gratuito. Grazie al progetto Banca del cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione per il tuo cuore, verrà consegnata una Bancomheart personale, una card che consente l'accesso 24 ore su 24 alle proprie analisi, elettrocardiogramma, valori, patologie.

Malattie cardiache e ipertensione colpiscono, in Italia, il 51% degli uomini e il 37% delle donne nella fascia d'età tra i 35 e i 75 anni. La sensibilizzazione è, dunque, importante.

Stesso dicasi per la prevenzione, l'Italia è guidata da una serie di impegni internazionali.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Michele Massimo Gulizia presidente Fondazione per il Tuo cuore; Gerardo Capozza presidenza del Consiglio dei ministri; Giuseppe Ruocco – segretario generale Ministero della Salute