TG EUROPA: intervista al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Guido Raimondi spiega quali sono i principali motivi dei ricorsi a Strasburgo

Come ogni giovedì, questa sera, subito dopo il nostro telegiornale c'è il Tg Europa e in questa puntata si parlerà del progetto delle scuole medie sammarinesi, in collaborazione con Rtv, contro l'Hate Speech - l'incitamento all'odio, in particolare sul Web -. Vi proporremo anche la seconda parte dell'intervista al Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo Guido Raimondi, che spiega quali sono i principali motivi di ricorso.