5R: Ama il Riuso, inaugurato il nuovo magazzino a Fiorentino

L’apertura al pubblico avverrà lunedì dalle 14:30 alle 19.

E' stato il segretario Marco Podeschi a tagliare il nastro per inaugurare il nuovo magazzino del progetto '5R: Ama il Riuso', per ridare vita agli oggetti 'buttati' e ideato da Alessandro Barducci, dipendente della Cooperativa Trasforma, con il sostegno dell'Azienda per i Servizi Pubblici. All'inaugurazione c'era anche la Fondazione Centro Anch’io, che viene sostenuta nel progetto di rendere sempre più indipendenti le persone con disabilità.



Il nuovo magazzino è in Via Rio Cerbiano 52, nella zona industriale di Fiorentino



Nel video alcuni momenti dell'inaugurazione