Bimbo dona risparmi per ricerca a oncologo che cura la madre

"Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro ...mi veniva da piangere !!!!" così recita il post di Pietro Caldarella, un'oncologo milanese che lavora all'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Un bimbo di cinque anni, arrivato dalla Sardegna con i genitori, lo ha ringraziato per le cure messe in campo per la madre con un bigliettino accompagnato da alcune monetine. "Questi sono i miei risparmi per la ricerca contro il cancro", ha detto il piccolo al medico, che si è commosso e ha postato la foto del biglietto su Facebook. La notizia è diventata virale.