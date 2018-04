London Eurovision Party: comincia il tour promozionale

Jessika sale sul palco del Cafe' de Paris di Londra attorno alle 20.30. Emozionata, si vede, quasi piangendo dice 'ci ho provato tante volte, finalmente ce l'ho fatta'. Poi attacca la musica e torna in sé, è tempo di cantare. 'Bullied, from the moment we were born', il pezzo lo sente suo, lei che da ragazzina è stata vittima di bullismo. 'Who we are is what we wanna be', poi entra Jenifer, 'hey, it's me it's Jeni B', e tutte e due vanno. Il pezzo c'è, il pubblico anche. Bisogna migliorare l'affiatamento sul palco, prove tecniche di Eurovision. Il resto è energia.