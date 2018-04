Rimini: al via interventi viari per 175 mila euro

Al via a Rimini una serie di interventi diffusi sulle strade della citta' per una spesa complessiva di 175.000 euro. A partire dalla realizzazione del marciapiede in via Grazia Verenin, la strada al confine tra Viserbella e Torre Pedrera che da via Porto Palos porta alla statale 16. È prevista anche la riasfaltatura dell'innesto della via Proteo su via Porto Palos, per un mese di lavori.

Cantieri aperti anche a Viserbella, borgo Sant'Andrea, Villaggio San Martino, Bellariva, viale Pascoli e nel forese. Per quanto riguarda il percorso ciclopedonale di Villaggio San Martino, si e' concluso la scorsa settimana l'intervento di riqualificazione. Cosi' come sono terminati i lavori sugli attraversamenti dei fossi del forese. In corso di realizzazione invece l'intervento di riqualificazione di viale delle Rimembranze a Bellariva e calendarizzato nei primi giorni di maggio l'inizio dell'intervento per il completamento della traversa viale Pascoli.