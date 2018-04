ISS: vent'anni di Servizi sul territorio

Celebrato il ventennale del trasferimento sul territorio, al di fuori dell’Ospedale di Stato dei servizi pubblici di Medicina di Base, Farmacia e Centro Salute Donna dell'ISS

Il fiore all’occhiello delle Cure primarie, ha esordito così il Direttore Agostino Ceccarini al ventennale dei servizi territoriali ISS – questo centro sanitario è quello con gli accessi più facili e che registra la maggiore attività con quasi 11mila utenti”.

Da qui parte anche l’attività domiciliare infermieristica, con quasi 13 mila prestazioni nel corso del 2017. Incremento che si è registrato anche nelle visite ambulatoriali, arrivate a 29454 e nelle 1300 domiciliari.

E dal trasferimento dall'Ospedale al Centro Atlante del 98 si sono aggiunti una serie di servizi a partire dall'introduzione della densitometria ossea al trasferimento dell'ambulatorio ginecologico rivolto alle adolescenti nel 2000 fino all'attivazione di un ambulatorio uro-andrologico per adolescenti maschi nel 2015.

“Oggi non siamo a un punto di arrivo ma di ripartenza – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Andrea Gualtieri - Anche l’OMS ha riconosciuto l’importanza del lavoro svolto e il Comitato Esecutivo ha intenzione di potenziare il centro e connotarlo sempre più come un vero e proprio consultorio”.

Presenza nel territorio, anche grazie alle collaborazioni con le scuole, l'università, gli Ordini Professionali degli psicologi e degli avvocati o l’Authority per le Pari Opportunità dopo aver attivato nel 2013 il Centro d'Ascolto per violenza contro le donne e di genere.



Nel video l'intervista al Direttore della UOS Salute Donna Patrizia Stefanelli



Silvia Sacchi