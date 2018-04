7 aprile 1948: nasce l'Organizzazione Mondiale della Sanità

L'Oms festegggia il suo 70/mo anniversario. L'Organizzazione Mondiale della sanità è l'agenzia delle Nazioni Unite che, negli ultimi sette decenni, ha guidato gli sforzi per liberare il mondo da malattie killer come il vaiolo e combattere le abitudini nocive come il fumo. "La buona salute è la cosa più preziosa che chiunque possa avere", afferma il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Quando le persone sono in buona salute, possono imparare, lavorare e sostenere se stessi e le loro famiglie. Quando sono malati, non importa nient'altro. Famiglie e comunità restano indietro". Dal 1948, anno dell'inizio delle attività dell'Oms, l'aspettativa di vita è aumentata, globalmente, di 25 anni.



Il mese prossimo, durante l'Assemblea Mondiale della Sanità, proporrà un nuovo programma che punta al raggiungimento, entro il 2023, di 3 punti: copertura sanitaria universale per 1 miliardo di persone in più, proteggere 1 miliardo di persone in più da emergenze sanitarie e consentire a 1 miliardo di persone in più di godere di salute e benessere migliori. Intanto, per celebrare il 70/mo anniversario, gli oltre 150 uffici presenti in 194 Stati membri, tra cui San Marino, stanno organizzando eventi per la giornata del 7 aprile all'insegna dello slogan "Copertura sanitaria universale: per tutti, ovunque".