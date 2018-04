Corso antincendio per i ragazzi della Fondazione "Centro Anch'io"

Una iniziativa singolare e che arriva a San Marino per la prima volta, per favorire l'acquisizione delle autonomie dei giovani con disabilità. La San Marino Antincendio ha aperto le porte della propria struttura per un corso di formazione dedicato ai ragazzi disabili della Fondazione Centro Anch'io. Sono ragazzi che già insieme fanno una esperienza di convivenza in appartamento, e il corso è stato pensato proprio nell'ottica di fornire loro strumenti di prevenzione e gestione della pratiche della vita quotidiana in casa, in piena sicurezza. Per tutta la mattinata hanno fatto esperienza nell'uso dell'estintore e alla vasca del fuoco, imparando le misure di primo intervento in caso di incendio. Coinvolti nelle prove anche i genitori e gli operatori della casa. Obiettivo della Fondazione "Centro Anch'io": attivare una serie di iniziative analoghe sulle prove d'emergenza.